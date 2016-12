Vagrant: Créer des images custom - "Base boxes"

z720.net » 2015 » vagrant-images-custom

Suite à mon article précédent sur Vagrant, Nous allons un peu creuser le mécanisme de création des base boxes. L'idée est d'obtenir un système de référence représentant une infrastructure, une catégorie de projets... qui puisse être personnalisée ou paramétrées pour un projet concret via le fichier Vagrantfile .

Ces base boxes peuvent être très généralistes en n'offrant qu'un système vierge ou très spécialisées en offrant un systèmes avec des applicaitons et services déjà installés et paramétrés.

Dans cet exemple, nous allons créer une simple image Ubuntu, probablement très similaire à ubuntu/trusty64 sur le dépot [Atlas]. Mais dans cette box, vous saurez exactement ce qui est installé.

Créer une image Vagrant custom Ubuntu

Le principe est le même pour les images d'autres systèmes. Posez-vous la question de la raison pour laquelle vous n’utilisez pas les images fournie par Ubuntu ou tout autre éditeur dont vous avez besoin.

Ce guide se base sur:

Résumé:

Créer une VM vagrant-image Installer le système (avec un serveur SSH) avec l'utilisateur vagrant par défaut Désactiver la vérification du mot de passe pour l'élévation de privilèges de l'utilisateur vagrant (remove sudo password) Configurer l'accès SSH avec la clé Vagrant Installer les addons invités Personnalisez l'instance Mettre à jour le système Packager la box

Créer une VM

Vous pouvez utiliser n'importe quel "provider" compatible. Nous utiliserons VirtualBox comme hyperviseur, mais la procédure est similaire pour les autres:

Nom: vagrant-image

Type: Linux ,

, Version: Ubuntu64 ,

, Mémoire: 512Mo (ou plus),

(ou plus), User : vagrant (Vagrant s'attend à utiliser cet utilisateur par défaut)

La taille du disque est à votre convenance selon l'usage prévu, il est préférable de prendre une taille adaptable pour réduire la taille finale de l'image au minimum en cas de partage même en interne (l'image doit être téléchargée/copiée).

Nous avons utilisé vagrant-image comme nom de machine virtuelle, vous pouvez utiliser le nom que vous voulez, mais il sera nécessaire lors de l'opération de packaging. Evitez donc les noms trop compliqués.

Installer le système

Télécharger et installer Ubuntu Server avec OpenSSH pour pouvoir accéder au système depuis l’hôte.

Autorisations et permissions d'accès

On commence par désactiver le mot de passe sudo pour l'utilisateur vagrant pouvoir exécuter des commandes par script:

Créer un fichier de configuration pour sudo :

sudo visudo -f /etc/sudoers.d/vagrant

avec le contenu suivant:

# add vagrant user vagrant ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

Cette étape est importante car Vagrant s'attend à ne pas avoir à fournir de mot de passe. Cela permet à Vagrant de modifier la configuration réseau, de monter des partages et d'installer les package nécessaires de façon automatique.

Accès SSH

Ensuite on va configurer SSH avec la clé Vagrant. Cette clé ssh va permettre à vagrant la machine hôte se connecter à la machine invitée pour y exécuter les commandes.

mkdir -p /home/vagrant/.ssh chmod 0700 /home/vagrant/.ssh wget --no-check-certificate \ https://raw.github.com/mitchellh/vagrant/master/keys/vagrant.pub \ -O /home/vagrant/.ssh/authorized_keys chmod 0600 /home/vagrant/.ssh/authorized_keys chown -R vagrant /home/vagrant/.ssh

Dans le fichier de configuration d'OpenSSH Server /etc/ssh/sshd_config :

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

s'assurer que le fichier utilisateur est pris en compte que la ligne suivante est présente ou n'est pas commentée :

AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys

On utilise la clé publiée par Vagrant (insecure car les parties privée et public sont sur Github) pour que Vagrant puisse se connecter à l'image après téléchargement, puis à la première connexion cette clé sera automatiquement remplacée par une nouvelle propre à l’utilisateur.

Ne pas oublier de redémarrer le serveur ssh s'il faut en modifier la config:

sudo service ssh restart

Installer les utilitaires VirtualBox

Pour que l'image fonctionne "bien", il faut installer les utilitaires invités sur la machine invité, après avoir ajouté l'image à la VM (Périphériques > Insérer l'image des Additions invités...)

sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential dkms sudo mount /dev/cdrom /mnt cd /mnt sudo ./VBoxLinuxAdditions.run

Personnaliser

C'est le moment éventuel de personnaliser le système:

Ajouter des composants (languages, serveurs)

Modifier la configuration par défaut (dépots..)

C'est selon l'utilisation que vous voulez faire de cette box. Voyez dans cette personnalisation, des éléments que vous utilisez systématiquement dans ce contexte. L'objectif, c'est d'avoir un modèle correspondant à un environnemnet ou une infrastructure particulière. On peut imaginer la construction d'une base box de profiling qui soit le même système d'habitude mais avec des outils d'audit particuliers (mémoire, disque...)

Packager l'image

Vous devriez avoir maintenant un système correspondant à vos besoins, il faut maintenant packager cette image. C'est à dire créer une archive avec:

les fichiers associés à l'image disque qui dépendent du provider de VM

le fichier metadata.json qui contient notamment le provider à utiliser

Il est recommandé d'optimiser l'image disque avant de faire le package afin d'en réduire la taille.

# Remplir le disque avec des zéros sudo dd if=/dev/zero of=/EMPTY bs=1M sudo rm -f /EMPTY

Ensuite on peut lancer la commande vagrant package --base vagrant-image :

[vagrant-image] Attempting graceful shutdown of VM... [vagrant-image] Forcing shutdown of VM... [vagrant-image] Clearing any previously set forwarded ports... [vagrant-image] Exporting VM... [vagrant-image] Compressing package to: /current/directory/package.box

Le fichier package.box créé correspond à votre base box Vagrant, vous pouvez le partager et même le publier sur [Atlas].

Tester / Utiliser votre box

Pour utiliser cette box locale, il suffit d'en enregistrer l'emplacement dans votre Vagrant, puis d'initialiser un fichier Vagrantfile :

vagrant box add ma-base-box /chemin/vers/package.box vagrant init ma-base-box vagrant up

Vous pouvez normalement vous connecter à votre box:

vagrant ssh

Notes

Il est recommandé par Vagrant d'activer un mot de passe au user root , cf. Creating a Base box > Root password vagrant. Cette étape n'a pas été ajoutée.

Ce n'est pas obligatoire mais si vous partagez votre image, cela peut aider les utilisateurs à manipuler box. La convention est de donner le mot de passe vagrant :