z720.net » 2015 » vagrant

Introduction

Vagrant est un outil permettant d'automatiser la construction d'un environnement de développement:

création d'une machine virtuelle (OS)

configuration des serveurs (web, application...)

partage de répertoires (exposition de l'environnement de travail local dans la VM pour un "live update")

Objectifs:

tout le monde travaille dans le même environnement, (plus d'excuse du genre "ça marche chez moi")

L'environnement de développement est facile à mettre en place (1 seule commande)

L'environnement est facile à partager (toute la configuration peut tenir dans un seul fichier)

Bref, vous avez compris, c'est tout bénéf...

Comment l'utiliser

Tout d'abord, vous devez installer l'utilitaire Vagrant et un hyperviseur de machine virtuelle (VirtualBox, VMWare...). Vagrant utilise un fichier de configuration appelé Vagrantfile pour construire l'environnement. Ce fichier est généralement placé à la racoine du projet et utlise la syntax Ruby mais ce n'est pas très important pour le moment.

Sur un projet déjà configuré (fichier Vargantfile présent)

Il suffit de lancer la commande suivante depuis le répertoire du projet:

vagrant up

Le premier lancement peut-être un peu long, car l'outil va télécharger l'image de la VM et la "provisionner" (installer les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'environnement) Vous devriez obtenir quelque chose comme ça:

$ vagrant up Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider... ==> default: Importing base box 'local-test-ubuntu64'... ==> default: Matching MAC address for NAT networking... ==> default: Setting the name of the VM: test_box_default ==> default: Clearing any previously set network interfaces... ==> default: Preparing network interfaces based on configuration... default: Adapter 1: nat ==> default: Forwarding ports... default: 22 => 2222 (adapter 1) ==> default: Booting VM... ==> default: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes... default: SSH address: 127.0.0.1:2222 default: SSH username: vagrant default: SSH auth method: private key default: Warning: Connection timeout. Retrying... default: default: Vagrant insecure key detected. Vagrant will automatically replace default: this with a newly generated keypair for better security. default: default: Inserting generated public key within guest... default: Removing insecure key from the guest if its present... default: Key inserted! Disconnecting and reconnecting using new SSH key... ==> default: Machine booted and ready! ==> default: Checking for guest additions in VM... ==> default: Mounting shared folders... default: /vagrant => /mon/projet

La machine peut ensuite être arreté avec:

vagrant halt

Si vous voulez reconstruire votre environnement (changement dans la configruation, erreur de manipulation...), il suffit de le "provisionner" à nouveau:

vagrant up --provision

Sur un nouveau projet

Il faut commencer par faire l'inventaire des éléments nécessaires pour votre environnement... Dans cette exemple, nous allons configurer un LAMP classique sous Ubuntu.

Initialiser un fichier de configuration avec vagrant init ubuntu/trusty64 Modifier le fichier Vagrantfile qui vient d'être créé pour ajouter le script d'installation des serveurs web et base de données: config.vm.provision "shell", inline: [ //Pas d'écran interactif avec apt-get 'export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive', // Mise à jour des dépots 'apt-get update', // Installation de Apache PHP MySQL 'apt-get install -y apache2 php5 php5-mysql php5-xdebug mysql-server mysql-client', // Suppression des paquets après installation 'apt-get clean -y', // Specifié à Apache le nom de serveur 'echo "ServerName localhost" >> /etc/apache2/apache2.conf', // Redémarrer les services 'service apache2 restart', 'service mysql restart', // Créer un base de données testdb 'echo "DROP DATABASE IF EXISTS testdb; CREATE DATABASE testdb;" | mysql -u root', // Supprimer l'index par défaut (répertoire lié au répertorie de développement 'rm -f /var/www/html/index.html', // Sauvegarde de la date de provision de l'environnement 'date > /etc/vagrant_provisioned_at' ].join("

") Mapper le port 8080 de votre machine sur le port 80 de la VM (Apache): config.vm.network "forwarded_port", guest: 80, host: 8080 Mapper le répertoire de travail sur le Document Root d'Apache (et avec son user/group) config.vm.synced_folder ".", "/var/www/html", owner: "www-data", group: "www-data" Donner un nom à votre VM dans VirtualBox (Optionnel) config.vm.provider "virtualbox" do |v| v.name = "vagrant-lamp" end

Votre serveur web devrait être accessible sur localhost et servir le repertoire courant.