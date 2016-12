z720.net » 2014 » photo » DCAout » bilan

Ce défi a été un vrai challenge pour ce mois d'aout mi-vacances mi-boulot. Je me rends compte que même si c'est très agréable de faire des photos, il n'est pas toujours facile de tenir ce rythme journalier.

La difficulté n'est pas toujours de trouver l'inspiration, car finalement je pouvais voir chacun des mots un peu partout autour de moi, il ne s'agit que d'interprétation : quelle histoire veut-on raconter ?

Ensuite, il s'agit de produire tous les jours de façon qualitative. Car même si prendre la photo ne peut prendre qu'un instant, il faut ensuite la publier, opération qui peut s'avérer plus longue si on veut retoucher la photo ou si on est en vadrouille.

Bref, merci Laurence et Delphine pour cette superbe idée.

Retrouvez mes participations et les participations de chacun sur Twitter ou sur Instagram avec #DCAout.